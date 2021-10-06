Спасатели поднимутся на Ключевскую сопку в поисках пропавшего альпиниста

ТАСС, 6 октября. Спасатели на Камчатке совершат восхождение на вулкан Ключевская сопка в поисках альпиниста, который пропал в конце сентября. Ранее сделать это не позволяли погодные условия, сообщается в среду на сайте территориального управления МЧС.

"Днем 6 октября для поисков альпиниста, пропавшего на Ключевском вулкане, из Петропавловска-Камчатского выдвинулся личный состав поисково-спасательного отряда (ПСО) КГКУ "ЦОД". Планируется, что к вечеру спасатели будут в поселке Ключи Усть-Камчатского района, а утром начнут восхождение на вулкан. Как отмечают сотрудники ПСО, их цель достичь отметки 4 тыс. метров, на которой разминулись двое мужчин, и пойти вниз по предполагаемому маршруту пропавшего альпиниста", - говорится в сообщении.

Продолжительность поисковой операции зависит от погодных условий, поиски может затруднить прошедший циклон, после которого склоны вулкана покрылись снегом толщиной более метра.

Сообщение о пропаже альпиниста поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 1 октября. Как сообщил житель Свердловской области, 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около 4 тыс. метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, а позже мужчины разделились. Один из них начал спуск в сторону домика на высоту 2 550 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3 300 метров.

Через два дня второй участник восхождения добрался до домика, но своего товарища там не встретил, сообщил об этом спасателям и запросил помощи. Мужчину эвакуировали в поселок Ключи, поиски второго альпиниста продолжались, пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить, поиски возобновились лишь 5 октября, на прилегающей к вулкану территории.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.