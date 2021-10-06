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В Башкирии впервые выявили случаи заражения птичьим гриппом

В одном из хозяйств Туймазинского района ввели карантин

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Возбудитель грипп птиц впервые выявили на территории Башкирии. Заражение зарегистрировано в одном из хозяйств Туймазинского района. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ветеринарии республики в среду.

"Птичий грипп проник на территорию республики впервые, ранее у нас он не фиксировался, несмотря на то, что в прошлом году очаги заражения были в соседних регионах - Татарстане, Оренбургской, Челябинской областях. Сейчас в хозяйстве, где подтверждено заражение птиц, введен карантин, выставлены барьеры, проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - сообщили в пресс-службе.

По данным управления, гриппом птиц заразились гуси одного из крестьянско-фермерских хозяйств Туймазинского района Башкирии, которые содержались вблизи озера, куда прилетают другие, в том числе дикие птицы. Всего в хозяйстве более 5 тыс. гусей.

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