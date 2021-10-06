Жителя Дагестана приговорили к 13 годам колонии за участие в деятельности ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам колонии жителя Дагестана, который проходил обучение в рядах "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии, а также обманом перечислил более 377 тыс. рублей участникам незаконной организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Айвазова Азамата Магомедрасуловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 205.1, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ. <...> В соответствии с приговором суда Айвазов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным суда, Айвазов с 2015 года проходил обучение в Сирии в целях осуществления террористической деятельности. "В составе данного НВФ на окраине г. Ракки прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности: приобрел знания, практические умения и навыки по правилам обращения с автоматическим огнестрельным оружием. Также Айвазов в 2016 г., введя в заблуждение свою мать, предоставил ей банковские реквизиты участников МТО "ИГИЛ", на которые она с использованием банковских карт осуществила денежные переводы на общую сумму 377 тыс. 500 рублей", - добавили в суде.

Уточняется, что в феврале 2021 года, когда мужчина вернулся на территорию РФ, он был задержан правоохранителями.