В Тюменской области изъяли свыше 32 тыс. бутылок поддельного алкоголя

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Завод по изготовлению поддельного алкоголя выявлен в промзоне города Ишима Тюменской области, изъято более 32 тыс. единиц фальсификата стоимостью свыше 7 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Нелегальное производство осуществлялось на территории промышленной зоны в городе Ишиме. При осмотре помещений обнаружено оборудование для изготовления спиртосодержащей жидкости, наклейки, имитирующие акцизные марки, а также фурнитура и тара. Изъято свыше 32 тыс. единиц поддельной алкогольной продукции стоимостью более 7 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, предварительно, на предприятии работали 23 человека, которые проживали на территории промзоны. Здесь же они сбывали фальсификат. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 6. ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").

"Четверо подозреваемых задержаны. Двое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - добавила официальный представитель МВД.