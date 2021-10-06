В Мурманске автомобиль столкнулся с ЛЭП

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Южная часть Мурманска и большая часть Первомайского района города остались без троллейбусного сообщения из-за ночного ДТП на спуске от улицы Кооперативной к улице Беринга, легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП) и повредил ее. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный директор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

"ДТП произошло ночью, когда была пустая дорога, было не скользко, водитель врезался в ЛЭП, половина города осталась без троллейбусного сообщения. Пассажиропоток достаточно большой, особенно утром, как раз максимальное количество людей перевозится утром из Первомайского района", - сказал Коробков, добавив, что утром общественным транспортом пользуются не менее 20 тыс. человек.

Помимо троллейбусов, в городских общественных перевозках Мурманска задействованы автобусы и маршрутные такси, утром добраться в южную часть города и выехать из нее можно было только на них.

Мурманский троллейбус - самая северная в мире троллейбусная система. Действует с 11 февраля 1962 года, на данный момент обслуживает четыре маршрута.