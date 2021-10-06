В Казани задержали подозреваемых в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из отдела СК

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из следственного отдела в Казани задержаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования на данном этапе не может быть разглашена", - сообщила Петренко.

По данным Следственного комитета, 5 октября грабители проникли в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф с более 14,6 млн рублей, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу. Расследованием хищения занимается Главное следственное управление СК России.