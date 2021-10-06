Прокурор просит для главы "Альянса врачей" 1 год и 8 месяцев ограничения свободы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Гособвинитель попросил для главы профсоюза "Альянс врачей" (признан иноагентом) Анастасии Васильевой 1 год и 8 месяцев ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Дмитрий Джулай.

"Прокурор попросил признать мою подзащитную виновной и назначить ей наказание в виде одного года и восьми месяцев ограничения свободы в виде запрета на выезд из Москвы и запрета покидать дом с 06:00 до 20:00 мск, а также отмечаться три раза в месяц во ФСИН", - сказал адвокат. По его словам, защита настаивала на полном оправдании Васильевой. "Следующее заседание назначено на 13 октября, там будет последнее слово, после этого судья уйдет на приговор", - отметил Джулай.

По делу о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве ранее уже были вынесены приговоры: 2 августа к штрафу в 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель, активистка Любовь Соболь приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Координатор московского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый.