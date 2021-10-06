Главе Одессы предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении участков земли

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Мэр Одессы Геннадий Труханов стал подозреваемым по делу о незаконном приобретении земельных участков в городе. Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, ущерб бюджету Одессы составил более 533 млн гривен (более $20 млн).

"Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала она в среду в Facebook. Генпрокурор проинформировала, что расследование проводят Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По версии правоохранителей, подозреваемые "причастны к целому ряду преступных действий, направленных на приобретение земельных участков в Одессе". Венедиктова указала, что количество подозреваемых может увеличиться. "Приобретение участков фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - подчеркнула она.