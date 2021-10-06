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В доме престарелых в Новой Москве произошел пожар

Пожарные ликвидировали горение
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в доме престарелых в Новой Москве в деревне Летово, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В деревне Летово произошел пожар в доме престарелых, наблюдается открытое горение и дым из-под кровли. Идет эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Огнем охвачена мансарда здания, на первых двух этажах людей нет. В здании находились 40 человек. Из дома были спасены три человека. Пожарные запросили на место несколько карет скорой помощи и порядка 15 расчетов.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара. "Со слов администрации, людей в здании нет. Проводится дальнейшая разведка", - сказали в МЧС.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится частный пансионат "Долгожитель".

"В 16:14 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 80 кв. м. На место для временного размещения эвакуированных из здания следует автобус.

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