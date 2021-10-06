На острове в черте Астрахани произошел пожар

АСТРАХАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. На острове Городской, который расположен в черте города напротив центральной набережной Астрахани, произошло загорание сухой растительности на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в среду в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на месте работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Возгорание удалось локализовать.

"Объявлена локализация на месте пожара. Погибших и пострадавших нет. Разрастания площади пожара нет", - сказал собеседник агентства.

В 18:55 по местному времени возгорание ликвидировали.

"Ликвидация объявлена в 18:55 (17:55 мск)", - сказал собеседник агентства.