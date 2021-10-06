Росгвардейцы круглосуточно охраняют пострадавший от оползня поселок под Сочи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии в круглосуточном режиме обеспечивают охрану правопорядка в сочинском поселке Сергей-Поле, который пострадал от оползня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В районе, пострадавшем от непогоды, росгвардейцы патрулируют микрорайон малоэтажной застройки, где в результате схода оползня пострадали частные домовладения. Несколько семей эвакуированы. Военнослужащие воинской части Росгвардии контролируют сохранность имущества, пресекают противоправные действия и оказывают посильную помощь жителям разрушенных домов, пострадавшим от последствий ливней", - сказали в ведомстве.

Движение грунта, начавшееся ночью 5 октября, продолжается до сих пор. В соответствии с решением главы администрации Сочи в поселке Сергей-Поле ввели режим ЧС. "Пешие патрули военнослужащих Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка в круглосуточном режиме", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что оползень, спровоцированный сильными и продолжительными дождями, повредил в селе Сергей-Поле под Сочи 22 домовладения, в которых проживают 70 человек.