В Красноярске возбудили дело в отношении руководителей управления Росимущества

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по фактам коррупции возбудили в отношении руководителей межтерриториального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и заместителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, начальника отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества указанного учреждения, а также арбитражного управляющего, руководителя ООО "Акцепт" и индивидуального предпринимателя", - сообщили в ведомстве.

Дело возбудили на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере".

По версии следствия, с октября 2020-го по август 2021 года руководители управления Росимущества получили от директора компании "Акцепт", действовавшего в сговоре с арбитражным управляющим, взятку в 1,2 млн рублей, для обеспечения победы фирмы в запросе котировок на заключение госконтрактов на реализацию арестованного имущества. Также их получает в получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере 440 тыс. рублей для обеспечения победы в аналогичном запросе.

Руководителя и начальника отдела задержали. Всех фигурантов уголовного дела допросили об обстоятельствах совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фамилии задержанных не сообщаются. Согласно сайту управления Росимущества, его возглавляет Владимир Арбузов.