{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Саранске назначил запрет определенных действий главе лишенного лицензии "КС Банка"

Владимиру Грибанову вменяют фальсификацию финансовых документов

ТАСС, 6 октября. Ленинский районный суд Саранска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий председателю правления лишенного лицензии "КС Банка" Владимиру Грибанову, задержанному 5 октября по делу о фальсификации финансовых документов. Об этом в среду сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Мордовии.

"[Избрана мера пресечения в виде] запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Грибанову запретили пользоваться интернетом и телефоном. Меру пресечения избрали до 2 декабря.

Уголовное дело в отношении председателя правления АО "КС Банк" Владимира Грибанова возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.1 УК РФ "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации". По версии следствия, с января 2019 года по август 2021-го руководство банка вносило в отчетность, ежемесячно предоставляемую в Центральный банк России, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву лицензии у АО "КС Банк" и назначению временной администрации по управлению банком.

Теги
РоссияМордовия
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Техасе
Двое из них получили огнестрельные ранения
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Техасе
Читать полностью