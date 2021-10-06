Суд в Саранске назначил запрет определенных действий главе лишенного лицензии "КС Банка"

ТАСС, 6 октября. Ленинский районный суд Саранска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий председателю правления лишенного лицензии "КС Банка" Владимиру Грибанову, задержанному 5 октября по делу о фальсификации финансовых документов. Об этом в среду сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Мордовии.

"[Избрана мера пресечения в виде] запрета определенных действий", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Грибанову запретили пользоваться интернетом и телефоном. Меру пресечения избрали до 2 декабря.

Уголовное дело в отношении председателя правления АО "КС Банк" Владимира Грибанова возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.1 УК РФ "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации". По версии следствия, с января 2019 года по август 2021-го руководство банка вносило в отчетность, ежемесячно предоставляемую в Центральный банк России, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву лицензии у АО "КС Банк" и назначению временной администрации по управлению банком.