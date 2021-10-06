СК в Белгороде подозревает подростка в публичном оправдании терроризма

ТАСС, 6 октября. Следователи в Белгородской области возбудили дело в отношении 17-летнего местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма, в том числе в образовательных учреждениях, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По материалам, предоставленным оперативными подразделениями УФСБ России по Белгородской области, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 сентября 17-летний подросток, находясь дома, разместил на личной странице в соцсети сообщение с изображениями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, причастных к совершению в 2021 году убийств в учебных заведениях Перми и Казани. При этом, как отметили в ведомстве, подросток разделял "экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях". Подростка задержали, ему предъявили обвинение в оправдании терроризма.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества", - добавили в пресс-службе.

20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще более 40 пострадали. Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, 23 пострадали. Как ранее сообщалось, уголовные дела по факту обоих происшествий возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".