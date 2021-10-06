Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Хорватии

ТАСС, 6 октября. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в среду в Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 40 км к северо-востоку от города Сплит (население около 176 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км.

Кроме того, национальное телевидение HRT сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 также в районе Сплита. По данным телеканала, оно произошло в среду вечером на границе между Хорватией и Боснией и Герцеговиной, толчок был зафиксирован около 22:00 по местному времени (23:00 мск).

Информация о пострадавших и разрушениях в обоих случаях не поступала.