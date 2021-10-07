В Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли канал поставки наркотиков

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Деятельность крупного межрегионального канала поставки наркотиков пресечена в Новосибирской области, сообщила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

"В результате совместных с УФСБ России по Алтайскому краю оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, причастного к организации межрегионального канала поставки наркотических средств на территорию сибирского региона", - говорится в сообщении.

Наркодилер был задержан с поличным в Колыванском районе Новосибирской области при изъятии из лесного схрона девять килограммов гашиша и 100 граммов кокаина. Наркотики он планировал сбыть на территории Новосибирска.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ в отношении поставщика наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в УФСБ.