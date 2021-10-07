Пожар в доме начала XIX века в центре Москвы потушили

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в бывшем жилом доме на углу Покровки и Старосадского переулка в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 02:55 пожар ликвидирован, его площадь составила 300 кв. м", - сказали в главке.

Дом был расселен, пострадавших нет. Во время пожара произошло обрушение части кровли на площади 100 кв. м.

На первом этаже двухэтажного здания находятся магазины и кафе. Дом был построен в начале XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.