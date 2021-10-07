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Поезда задерживаются на Горьковском направлении МЖД из-за человека на пути

Задержки происходят в районе платформы Серп и молот

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поезда задерживаются на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за человека на пути в районе платформы Серп и молот. Об этом сообщается в четверг в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Горьковском направлении задерживаются поезда из-за человека на пути в районе платформы Серп и молот. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на ЖД, для перехода через пути там расположен пешеходный мост", - говорится в сообщении.

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