Поезда задерживаются на Горьковском направлении МЖД из-за человека на пути

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Поезда задерживаются на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за человека на пути в районе платформы Серп и молот. Об этом сообщается в четверг в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Горьковском направлении задерживаются поезда из-за человека на пути в районе платформы Серп и молот. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на ЖД, для перехода через пути там расположен пешеходный мост", - говорится в сообщении.