В Ленобласти задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве родителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Мужчину 24 лет, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений своим родителям, задержали под Выборгом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 24-летний сын супружеской пары, который нанес ножевые ранения своим родителям и скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Вечером 6 октября в полицию Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от 58-летнего мужчины о том, что его 63-летний брат не выходит на связь. Прибыв по адресу проживания последнего, полицейские обнаружили тело 63-летнего мужчины и его 62-летней супруги со множественными колото-резаными ранениями.