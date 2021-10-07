В Москве полиция задержала безбилетника, разбившего турникет на станции метро "Тропарево"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который не оплатив проезд, повредил створки турникета на станции метро "Тропарево" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД России.

В главке сообщили, что в полицию поступила информация о том, что на станции "Тропарево" Сокольнический линии столичного метро разбиты створки турникета, предназначенного для входа пассажиров. "При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что мужчина, который не оплатил проезд, умышлено пробегая через турникет, разбил створки руками. Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на той же станции и доставлен в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.