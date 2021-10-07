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Два человека погибли в Туве после столкновения автомобиля с лошадью

Еще шестерых госпитализировали

ТАСС, 7 октября. Два человека погибли в ДТП в результате столкновения автомобиля с лошадью в Туве. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МВД.

"Уроженец г. Кызыла 1987 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota Estima, совершил наезд на внезапно выбежавшую на проезжую часть дороги лошадь <…>. В результате автоаварии от полученных травм скончались два пассажира, остальные участники ДТП доставлены в лечебное учреждение, где им оказана медицинская помощь", - сообщает ведомство.

ДТП произошло утром в четверг. По информации МВД, в автомобиле находились восемь человек. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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