Новосибирский прокурор внес представление предприятию, распространяющему неприятный запах

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов вынес представление свиноводческому комплексу "Кудряшовское", распространяющему неприятный запах в центре города, на который неоднократно жаловались местные жители. Прокуратура установила, что организация не применяет технологии, уменьшающие негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в четверг в ведомстве.

Ранее председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова публично заявляла, что за последние три года в мэрию поступило более сотни жалоб на неприятный запах в городе. Однако Минприроды Новосибирской области в ходе проверок не нашло превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ в воздухе, которые могут вызывать неприятные запахи.

"Установлено, что общество является специализированным свиноводческим предприятием и эксплуатирует 2 объекта, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Вопреки Закону "Об охране окружающей среды" организация не применяет на этих объектах т. н. наилучшие доступные технологии, направленные на предотвращение и уменьшение эмиссии неприятного запаха от свиноводческого комплекса. В этой связи природоохранный прокурор внес директору АО "Кудряшовское" представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по закону "наилучшие доступные технологии" - это такая технология производства продукции, которая определяется на основе современных достижений науки. Такие технологии, по данным прокуратуры, предусмотрены приказами Росстандарта и направлены на предотвращение или уменьшение выбросов неприятного запаха от свиноводческих комплексов и ферм.