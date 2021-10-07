У жителя Жуковского изъяли пистолет-пулемет и 150 патронов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя подмосковного Жуковского пистолет, пистолет-пулемет, а также 150 патронов, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе обыска в квартире злоумышленника в городе Жуковский полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с двумя пистолетами, пистолетом-пулеметом, а также 150 патронами", - сказала она.

По словам Петровой, установлено, что изъятое относится к категории огнестрельного оружия, а 100 патронов являются боеприпасами и пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы направлены на исследование.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов"), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.