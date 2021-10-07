В Красноярске отравились шесть учеников одной из школ

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Шести ученикам школы № 56 в Красноярске поставлен диагноз острая кишечная инфекция. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора сообщает о промежуточных результатах санитарно-эпидемиологического расследования в красноярской школе № 56. По состоянию на 16:30 (12:30 мск) предварительный диагноз "острая кишечная инфекция" установлен у шести учащихся из разных классов", - сообщает ведомство.

Состояние детей удовлетворительное. Сотрудники Роспотребнадзора провели отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в школьной столовой. Проводится лабораторное обследование работников пищеблока.

Также проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) проводит Следственный комитет.