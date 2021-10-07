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На западе Москвы загорелся автосервис

Есть угроза взрыва

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Автосервис горит на улице Генерала Дорохова на западе Москвы, внутри могут находиться газовые баллоны, есть угроза взрыва. Как сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах, самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек.

"На улице Генерала Дорохова, 16, строение 75, произошло загорание, предварительно, в здании автосервиса. Внутри горящего помещения могут находиться газовые баллоны, есть угроза взрыва. Площадь пожара составляет 70 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время личный состав работает с соблюдением техники безопасности. На место запросили наряд ГИБДД для регулировки движения.

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