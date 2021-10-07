В Ленобласти задержали подозреваемого в изготовлении детской порнографии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении и обороте детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Приозерску задержан ранее судимый житель Санкт-Петербурга 1972 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних в одной из социальных сетей. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.