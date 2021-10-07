Сбежавшего из колонии в Оренбургской области осужденного задержали спустя неделю

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Сбежавший из колонии-поселения при ИК-8 УФСИН в Оренбурге Сергей Кислов был задержан в Новосергиевском районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Уроженец Бузулука Сергей Кислов 1 октября сбежал из колонии-поселения при ИК-8 УФСИН в Оренбурге.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСИН в районе п. Новосергеевка задержали осужденного Кислова С. Н. По факту совершения побега в отношении осужденного Кислова С. Н. отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ", - говорится в распространенном сообщении.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги.