Одного из задержанных в Дюнкерке российских моряков отпустили под подписку о невыезде

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Франции отпустили под подписку о невыезде одного из задержанных в Дюнкерке российских моряков и оставили под стражей второго россиянина. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.

"По информации французских компетентных органов, один из моряков взят под стражу, второй был выпущен под подписку о невыезде", - сказал дипломат. При этом он отметил, что "в отношении обоих следственные действия продолжаются". "Остальная информация не разглашается властями в интересах следствия", - добавил Макогонов.

Он отметил, что посольство "держит ситуацию на контроле". "Мы продолжим принимать необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан", - подчеркнул дипломат.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что 1 октября в порту Дюнкерка было задержано судно, на борту которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более тонны кокаина. Стражи порядка задержали 19 членов экипажа во главе с румынским капитаном. В числе задержанных были россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Согласно данным источника в полиции, судно под либерийским флагом следовало из Бразилии в один из североевропейских портов.

Во вторник утром задержанные были доставлены в Париж. Расследование поручено службе по борьбе с организованной преступностью. По информации источника, на борту корабля было спрятано 1 127 кг наркотиков стоимостью "несколько десятков миллионов евро".