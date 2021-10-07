В Ленобласти задержали экс-главу района, из-за которого водоканал задолжал 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Бывший глава Кировского района Ленинградской области задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем банкротство муниципального водоканала. Объем задолженности предприятия составил 500 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета России.

"В отношении бывшего главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый был осведомлен о создании МУП "Водоканал Кировского района" и о том, что функции и полномочия учредителя предприятия осуществлялись районным комитетом по управлению муниципальным имуществом. Между тем директор водоканала в сговоре с другими лицами умышленно заключал необоснованные договоры, чем создал кредиторскую задолженность предприятия в размере 500 млн рублей.

Как утверждают в СК, глава района знал о том, что деятельность водоканала убыточна и вела к его фактическому банкротству, однако вопреки интересам службы не принял никаких мер к расторжению и оспариванию в судебном порядке договоров предприятия, изъятию муниципального имущества из его хозяйственного ведения, а также к смене его руководства. В результате МУП признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.