В результате оползня в селе Сергей-Поле под Сочи были повреждены 23 строения

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Вследствие оползня, прошедшего в селе Сергей-Поле в Сочи 5 октября, оказались повреждены 23 строения. Работа городского оперативного штаба по ликвидации последствий стихии будет продолжена в круглосуточном режиме. Об этом глава города Алексей Копайгородский написал в четверг в Telegram-канале.

"Мониторинговые группы обошли все дома в зоне бедствия, поврежденными оказались 23 строения. Составили акты поврежденного движимого и недвижимого имущества, для ускорения сбора всех документов мы организовали оперативный штаб на месте ЧС. Сюда жители обращались за помощью и консультацией, здесь же составляли заявления на первоочередные выплаты. Работа городского оперативного штаба будет продолжена в круглосуточном режиме. Мы должны оперативно решить все вопросы, чтобы оказать людям как можно быстрее всю необходимую поддержку", - написал Копайгородский.

Мэр также добавил, что социальные выплаты пострадавшим горожанам будут направлены из городского бюджета после составления необходимых правовых актов. Кроме того, люди получат и компенсации за потерю объектов капитального строительства.

Уточняется, что работа на месте ЧС продолжается. В круглосуточном режиме продолжается взаимодействие с Росгвардией, которая помогает охранять имущество жителей коттеджного поселка, и дорожниками, которые устраняют повреждения на трассе А-147 и поддерживают стабильное транспортное сообщение на курорте.

"На месте ЧС находятся 70 волонтеров, они помогают людям выносить из домов сохранившееся имущество. Мэрией предоставлен транспорт для перевозки вещей и мебели к временным пунктам хранения. Сегодня вывоз личных вещей планируем завершить. Специалисты ресурсоснабжающих организаций демонтировали газовое и электрооборудование, сотрудники водоканала откачали воду из подтопленных домов. Жители пострадавших домов обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости", - добавил Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в зону оползня, спровоцированного сильными и продолжительными дождями, 5 октября попали частные дома и дороги в селе Сергей-Поле под Сочи. Погибших и получивших ранения в результате происшествия нет.