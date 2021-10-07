Бастрыкин поручил быстрее вернуть изъятую при расследовании убийства девушек в Гае машину

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно завершить следственные действия с автомобилем, который признан вещественным доказательством при расследовании дела об убийстве трех девушек в Гае Оренбургской области. Машина является источником дохода местного жителя, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

Следствие изъяло автомобиль, принадлежащий местному жителю и являющийся его источником дохода. Ранее в СМИ появилась информация, что местный житель обратился с жалобой о нарушении его прав в ходе расследования уголовного дела об убийстве трех девушек.

"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В. Д. разобраться в ситуации, оперативно завершить проведение следственных действий с автомобилем, признанным вещественным доказательством, и передать его на ответственное хранение собственнику", - говорится в сообщении.

Также губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить решение о компенсации затрат на ремонт автомобиля, который угнал и повредил обвиняемый в убийствах.

30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае и во дворе были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. По данным следствия, они приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире. По подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора бара "Апельсин" в Орске. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, освободившись в августе 2021 года. Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.