СМИ: шесть человек погибли при наводнении в мексиканском штате Керетаро

МЕХИКО, 7 октября. /ТАСС/. Наводнения в штате Керетаро в центральной части Мексики, вызванные сильными дождями, унесли жизни по меньшей мере шести человек. Об этом сообщила в четверг газета Milenio.

По данным местных СМИ, еще несколько жителей региона пропали без вести. Наводнения повредили свыше 3,5 тыс. жилых домов в 11 муниципалитетах. Наибольший ущерб был нанесен районам Керетаро, Коррехидора, Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан. Власти приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия, задействовав в том числе тяжелую технику.

В начале сентября наводнения, причиной которых стали ливни, повредили десятки тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в городе Тула-де-Альенде, в котором в затопленной больнице погибли пациенты. Последствия разгула стихии затронули в общей сложности свыше 70 тыс. человек.