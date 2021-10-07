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В результате наводнения в штате Алабама погибли четыре человека

Дороги, парковки и дворы в некоторых городах штата затоплены

ТАСС, 7 октября. По меньшей мере четыре человека погибли из-за вызванного ливнями наводнения в штате Алабама. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По их информации, сильные дожди начались в среду вечером. Жертвами наводнения стали четырехлетняя девочка, а также 18-летняя девушка. Кроме того, потоки воды унесли автомобиль, в котором была молодая пара, оба человека погибли. Дороги, парковки и дворы в некоторых городах штата затоплены.

Как отмечает телеканал, в четверг мощные ливни в Алабаме продолжатся.

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