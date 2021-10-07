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Трое пострадали в Иванове в ДТП с участием машины под управлением 15-летнего подростка

Пострадавшие доставлены в больницу

ТАСС, 7 октября. Три человека, по предварительным данным, пострадали вечером в четверг в Иванове в аварии с участием двух легковых автомобилей, за рулем одного из которых был 15-летний подросток. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД на своей странице во "ВКонтакте".

"Водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Подросток, находившийся за рулем "Жигулей", с переломом ноги доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автомобиле "Жигули" помимо 15-летнего подростка находились еще четверо пассажиров его же возраста. Их автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой, добавили в пресс-службе.

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РоссияИвановская область
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