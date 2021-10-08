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Уровень Амура упал ниже неблагоприятных отметок в Хабаровском крае

У Хабаровска вода продолжает убывать в среднем по 10 см в сутки

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Неблагоприятные паводковые явления на Амуре в Хабаровском крае закончились, сообщил отдел комитета правительства региона по гражданской защите.

"Уровни воды на Амуре у всех населенных пунктов, находящихся вдоль реки, опустились ниже неблагоприятных отметок", - говорится в распространенном сообщении.

У Хабаровска вода продолжает убывать в среднем по 10 см в сутки, на территории Ульчского и Николаевского районов уровни снижаются пока менее интенсивно, но устойчиво.

На неделе от воды освободились все приусадебные участки в Комсомольском, Амурском районах, дачи в Комсомольске-на-Амуре. Подтопленными пока остаются 39 подворий в Комсомольске, есть единичные подтопления участков дорог в Ульчском и Комсомольском районах.

На других реках в регионе уровень воды также падает. Небольшие подъемы отмечаются только на реке Бурея за счет изменения режима сбросов ГЭС.

Хабаровский край пережил несколько волн паводка на Амуре в 2021 году, предыдущие прошли без серьезных последствий, а во время нынешнего вода в реке превышала опасные отметки, подтопило дома, дачи, подворья, дороги, поля и пастбища.

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