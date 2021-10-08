СМИ: полиция в Нигерии освободила 187 человек, похищенных бандитами

ТАСС, 8 октября. Полиция северо-западного нигерийского штата Замфара освободила 187 человек, похищенных бандитами в разных частях штата. Об этом в пятницу сообщила нигерийская газета The Punch.

По ее данным, похитители удерживали заложников более 50 дней. Как сообщила изданию одна из заложниц, во время нахождения в заложниках от голода умерли 17 человек.

Освобожденные заложники были переданы властям штата.

В северных и центральных районах Нигерии в последние два года отмечается существенный рост активности организованной преступности. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Банды также нападают на деревни и поселки, жители которых сотрудничают с властями. Правительство вынуждено задействовать спецотряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. В крупных операциях используются авиационные соединения. Создаются также группы местного ополчения.