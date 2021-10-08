В Иркутске задержали начальника отдела полиции по подозрению в получении крупной взятки

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Начальника отдела полиции задержали в Иркутске по подозрению в получении взятки в размере 200 тыс. рублей за переквалификацию уголовного дела. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из управления Федеральной службы безопасности по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержан начальник одного из отделов полиции Иркутска. Предварительно установлено, что в 2020 году подозреваемый через посредника получил незаконное денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей за принятие решения о переквалификации уголовного дела на менее тяжкий состав преступления", - говорится в сообщении.

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по пп. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Как уточнила пресс-служба следственного управления СК по региону, по версии следствия, полицейский получил взятку от гражданина КНР. Уголовное дело, за переквалификацию которого предлагались деньги, было возбуждено в отношении сожительницы иностранца.

На рабочем месте и по месту жительства полицейского проведены обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба управления СК по региону также сообщила, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении посредника в этом преступлении. Это бывший начальник пункта полиции. Он подозревается в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки".