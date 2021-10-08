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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Филиппин

Это был афтершок землетрясения магнитудой 6,6, зарегистрированного 24 июля в том же районе

БАНГКОК, 8 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в пятницу возле филиппинского острова Лусон. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в провинции Батангас в 19 км к северо-западу от муниципалитета Калатаган, население которого составляет 58,7 тыс. человек. Очаг находился на глубине 131 км. Отмечается, что это был афтершок землетрясения магнитудой 6,6, зарегистрированного 24 июля в этом же районе.

Между тем специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков. Несмотря на это, спустя некоторое время в 16 км и 5 км от муниципалитета Калатаган произошло еще два землетрясения магнитудой 2,1 и 1,7 соответственно. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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