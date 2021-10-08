Боевое оружие времен Второй мировой войны изъяли полицейские в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области изъяли 17 единиц боевого оружия времен Второй мировой войны и 850 боеприпасов в гаражном боксе в одном из районов региона. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"На территории гаражно-строительного кооператива в Новосибирском районе региона во время купли-продажи автомата Калашникова задержаны двое местных жителей в возрасте 37 и 59 лет, выступающих продавцами запрещенного товара, а также покупатель оружия - 41-летний житель Первомайского района Новосибирска", - сообщили в пресс-службе.

Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции осмотрели гаражный бокс, принадлежащий одному из продавцов, оборудованный под мастерскую, где фигуранты организовали изготовление огнестрельного оружия.

При обыске правоохранители обнаружили и изъяли 17 единиц оружия, предположительно времен Второй мировой войны, 14 элементов для изготовления обрезов, 850 боеприпасов различного калибра и их составляющие, а также три емкости со взрывчатым веществом. "Арсенал был направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области, по результатам которого уже установлено, что часть изъятого оружия является боевым", - добавили в полиции.