На Сахалине возбудили дело по факту жестокого обращения с собакой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Сахалине по факту жестокого обращения местного жителя со своей собакой, в результате чего животное погибло. Произошедшее вызвало общественный резонанс, а также обратило на себя внимание властей, сообщили ТАСС в прокуратуре Сахалинской области.

"Поронайской городской прокуратурой контролируется расследование уголовного дела, возбужденного по результатам процессуальной проверки <...> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель")", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Органом дознания проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Поронайской городской прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 7 октября, фотографии очевидцев распространились в интернете. Очевидцы пишут в соцсетях, что мужчина привязал собаку к автомобилю и загнал ее до смерти, а тело мертвого животного выбросил в канаву.

Произошедшее вызвало большой общественный резонанс, ситуацией заинтересовались областные власти. "Получаю массу обращений в социальных сетях о вопиющем случае обращения с животными в Поронайске [на Сахалине]. Считаю такое поведение недостойным, варварским и поражающим своей жестокостью. Прокуратура уже занимается расследованием инцидента. Уверен, что эта дикая ситуация получит должную оценку", - прокомментировал случившееся губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.