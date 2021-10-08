На Ямале перевернулся катамаран

ТАСС, 8 октября. Катамаран с четырьмя жителями Ямала перевернулся в Тазовской губе, ведется спасательная операция. В результате происшествия два человека спаслись, один утонул, еще один пропал без вести, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"8 октября 2021 года около 6 утра в Тазовской губе перевернулся катамаран (аппарель) с четырьмя жителями ЯНАО. Плавсредство находилось на стоянке между теплоходом "Механик Калашников" и сухогрузом "Беломорский-23". Аппарель использовалась для транспортировки груза с берега на теплоходы. В результате происшествия два человека спаслись, один утонул, один пропал без вести", - говорится в сообщении.

Спасатели ведут поиски пропавшего человека. В 09:00 (07:00 мск) группа спасателей ГКУ "Ямалспас" на вертолете вылетела из поселка Тазовский на место ЧП, расстояние до которого составляет 155 км.

По факту происшествия Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта"). Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности движения на водном транспорте.