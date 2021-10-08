В школу под Красноярском из-за подозрения на отравление не пришли около 50 детей

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Около 50 учеников начальных классов не пришли на занятия в школу № 100 в городе Железногорске Красноярского края из-за подозрения на отравление. Троих детей госпитализировали, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Установлено, что 8 октября 2021 года на занятия в МБОУ "Средняя школа № 100" не явилось 46 учащихся начальных классов по причине ухудшения самочувствия, появления симптомов в виде тошноты, повышения температуры. В тот же день в медицинское учреждение за помощью обратились девять учащихся, из которых трое были госпитализированы, остальных направили на амбулаторное лечение. До настоящего времени окончательные диагнозы не установлены", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС директор школы Владимир Люто, ученики начальных классов переведены на дистанционное обучение. "Случаев с подобной симптоматикой в среднем и старшем звене не зафиксировано", - добавил он.

Прокуратура начала проверку. В рамках нее ведомство даст оценку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства администрацией школы и индивидуальным предпринимателем - организатором питания. Специалисты Федерального медико-биологического агентства сделали отборы проб готовых блюд, воды, взяты смывы с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в школьной столовой, которые направлены на исследование в лабораторию.

По данному факту следственным отделом по ЗАТО города Железногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).