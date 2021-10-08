На востоке Москвы в квартире произошел взрыв

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мужчина получил травму руки при взрыве не установленного пока происхождения в квартире на востоке Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На 3-й Сокольнической линии в квартире произошел взрыв не установленного пока характера, вероятно, самодельного взрывного устройства. Травмы руки получил один человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ агентству уточнили, что по факту получения мужчиной травм начата проверка. Пострадавший передам медикам.