СК возбудил дело после отравления детей в школе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления шести детей в школе № 56 в Красноярске. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам процессуальной проверки по сообщениям средств массовой информации о распространении инфекционного заболевания среди учеников МБОУ "Средняя школа № 56" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя управления ведомства по Красноярскому краю и Хакасии Александру Зюбанову предоставить доклад о расследовании дела. Само уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что шести ученикам школы был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция". Один из детей был госпитализирован. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.