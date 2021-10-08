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В Сочи эвакуировали школу из-за короткого замыкания

Из здания вывели 126 человек

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 126 человек из здания школы в Сочи из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Происшествие случилось в школе на улице Чекменева в микрорайоне Старая Мацеста.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что произошло короткое замыкание электропроводки на фасаде здания, без последующего горения. Проведена эвакуация 126 человек", - говорится в сообщении.

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