Под Волгоградом отчим истязал шестилетнего пасынка

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в городе Волжском Волгоградской области в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в систематических истязаниях 6-летнего пасынка, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Рудник.

"Следственным отделом по городу Волжский следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."г" ч.2 ст.117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного")", - сказал она, добавив, что подозреваемый систематически причинял побои своему пасынку 2016 года рождения.

По данным следствия, с июня по июль 2021 года волжанин издевался над мальчиком на почве личной неприязни.

Используя малозначительные поводы, он наносил удары различными предметами по телу пасынка, оказывая на ребенка психологическое и физическое воздействие.

"В один из дней июля текущего года мальчик в силу малолетнего возраста пролил на свою футболку сок, что разозлило его отчима. Мужчина стал оскорблять ребенка, а затем наносить ему удары ногой по различным частям тела. Плач ребенка не остановил злоумышленника - он продолжил избивать пасынка кулаками по голове и лицу", - сообщила Рудник.

Противоправные действия мужчины засняли на камеру случайные прохожие. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.