Суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии мужчину за финансирование терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к шести годам колонии мужчину, который отправил больше 200 тыс. рублей вербовщику боевиков для международной террористической организации, запрещенной в РФ. Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"В 1-м Западном окружном военном суде оглашен приговор в отношении Виталия Мусаева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

Находясь в Египте с ноября 2015 по март 2016 года, Мусаев познакомился с Артуром Бекболатовым, который занимался отправкой людей в Сирию для участия в деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Затем до января 2017 года Мусаев находился в Петербурге и оказывал Бекболатову помощь деньгами. В общей сложности Мусаев перевел Бекболатову 206 662 рубля.

Осужденный вину признал частично, пояснив, что переводил деньги на лекарства, которые потом продавал, а о террористической деятельности Бекболатова ничего не знал. В итоге суд назначил Мусаеву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима.

Бекболатов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в октябре 2017 года, ему дали 24 года колонии за ряд преступлений, включая участие в незаконном вооруженном формировании, создание банды, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Бекболатов 10 июля 2016 года совместно с другими участниками банды напал на группу отдыхающих в 2 км от села Сергокала в Дагестане, убив сотрудника отдела вневедомственной охраны по Каспийску Магомеда Нурбагандова. В январе 2018 года Верховный суд пересмотрел приговор Бекболатову и заменил наказание на пожизненное заключение.