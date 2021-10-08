СК в Уфе предъявил обвинение сотруднику МЧС из-за гибели 11 человек в пожаре в пансионате

УФА, 8 октября. /ТАСС/. Заместителю начальника межрайонного отдела ГУ МЧС Башкирии предъявлено обвинение в халатности из-за гибели 11 человек в результате пожара в пансионате для пожилых в Абзелиловском районе. Он в ходе проверки выявил нарушения пожарной безопасности, однако не принял всех необходимых мер по их устранению, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение заместителю начальника Учалинского межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в январе 2020 года в ходе проверки центра социального обслуживания населения "Дом престарелых" в деревне Ишбулдино Абзелиловского выявил многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Было установлено, что оказание социальных услуг инвалидам и престарелым людям осуществлялось в жилом доме с высоким риском пожарной опасности. "Несмотря на выявленные существенные нарушения правил пожарной безопасности, обвиняемый не принял мер к их пресечению и привлечению виновных лиц к административной ответственности, хотя имел реальную возможность и был обязан сделать это, исходя из занимаемой должности, а ограничился направлением информационного письма в органы прокуратуры с предложением провести прокурорскую проверку", - добавили в СК.

Также обвиняемый, который знал, что в течение года проверка не проводилась, не организовал внеплановую проверку, не выдал предписание об устранении выявленных нарушений и не проконтролировал его исполнение. "Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования. Следствием также будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, ответственных за своевременное принятие необходимых мер реагирования", - также отметили в ведомстве.

Ранее источник сообщил ТАСС, что пожарный инспектор не имел права по закону проводить проверку, так как этот пансионат был оформлен как частный жилой дом, а не как социальный объект с круглосуточным пребыванием людей. Абдуллин посетил этот дом лишь в рамках профилактического мероприятия "Жилище", по итогам которого обратился в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования, так как в данном доме не может быть обеспечен должный уровень пожарной безопасности, что создает угрозу для жизни людей. По действующему законодательству все проверки на объектах бизнеса, в том числе внеплановые, проводятся по согласованию с прокуратурой. В жилых домах и квартирах проверки не проводятся вовсе. Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ жилище является неприкосновенным, никто не вправе проникать в него против воли проживающих лиц.

Пожар в частном пансионате в селе Ишбулдино произошел ночью 15 декабря, погибли 11 человек, проживавшие в учреждении. По факту инцидента были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решением суда 44-летняя руководитель учреждения осуждена на 3 года колонии. Ей также запрещено заниматься оказанием социальных услуг в течение двух лет.