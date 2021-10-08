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Почти 300 жителей поселка Никель в Заполярье остались без отопления и горячей воды

На месте работают пять человек и две единицы техники

МУРМАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Около 300 жителей многоквартирных домов в поселке Никель в Мурманской области остались без отопления и горячей воды из-за утечки на подающем трубопроводе, под отключение также попали школа и дом детского творчества. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Никеле произошло отключение горячего водоснабжения и отопления. Под отключение попали три многоквартирных дома, в которых проживают 290 человек (из них 54 несовершеннолетних), два социально значимых объекта: МБОУ СОШ №3 и МБУ ДО ДДТ № 1. Причина - утечка на подающем трубопроводе", - говорится в сообщении МЧС.

В управлении добавили, что на месте происшествия работают пять человек и две единицы техники.

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