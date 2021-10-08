Суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемых в попытке "продать" пост главы Чукотки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следствие просит Хамовнический суд Москвы заключить под стражу троих фигурантов дела о мошенничестве при попытке "продать" должность главы Чукотского автономного округа за $4 млн. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.", - сказала собеседница агентства. Ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

Согласно материалам дела, трое фигурантов предложили генерал-майору полиции в отставке Тимофею Сасыкову купить должность губернатора Чукотки за $4 млн. Сасыков обратился в правоохранительные органы и под наблюдением оперативников ФСБ передал муляж денег, после чего фигуранты дела были задержаны.

Задержанным вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц. Следствие просит заключить их под стражу на два месяца.